Hora do Faro recebe Adriane Galisteu, André Gonçalves, Sarah Aline e o cantor Vitor Fernandes neste domingo (15) Eles participam do quadro Roda da Vida para descobrirem qual a profissão que mudou a vida do convidado

Hora do Faro|Do R7 11/09/2024 - 11h58 (Atualizado em 11/09/2024 - 11h58 ) ‌



