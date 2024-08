Hora do Faro recebe Jakelyne Oliveira no quadro ‘Sua Festa é Nossa’ deste domingo (25) Apresentador ainda vai surpreender casal viajante que mora em uma Kombi e vive viajando pelo Brasil; fique ligado, a partir das 16 horas, na tela da RECORD Hora do Faro|Do R7 21/08/2024 - 12h38 (Atualizado em 21/08/2024 - 12h38 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Christian e Janaína moram em uma Kombi e vivem viajando pelo Brasil com as três filhas e uma cachorrinha Divulgação/RECORD

O Hora do Faro deste domingo (25) vai exibir mais um episódio inédito do quadro Sua Festa é Nossa. Rodrigo Faro vai surpreender o casal Christian e Janaína, que mora em uma Kombi e vive viajando pelo Brasil com as três filhas e uma cachorrinha. Eles já percorreram 16 estados brasileiros e três países da América do Sul. O casal está junto há 20 anos, mas nunca teve a oportunidade de fazer uma festa de casamento para celebrar essa união.

Para dar uma forcinha, Faro vai ajudá-los do seu jeito: em uma rodovia de São Paulo, o apresentador vai esperá-los com uma Kombi quebrada, já que o Christian é mecânico e sempre ajuda os outros motoristas com problemas na estrada. Após revelar que o casal está no programa, Faro passará o dia com a família e descobrirá como é seguir a rotina morando em uma Kombi (fazer comida, ir ao banheiro, tomar banho, lavar roupa, etc).

Após presentear a família com um dia de relaxamento em um hotel, o apresentador dará a notícia que os dois ganharão a tão sonhada festa de casamento, que será preparada em paralelo com a cúmplice com a modelo e ex-participante de A Fazenda, Jakelyne Oliveira. O desafio dela será organizar um lindo casamento em menos de 24 horas.

No final, Christian e Janaína vão se emocionar com a celebração dessa união de 20 anos, que contará com a presença das pessoas mais importantes na vida dessa família viajante.

O Hora do Faro vai ao ar aos domingos, a partir das 16h, com apresentação de Rodrigo Faro, direção artística de Cesar Barreto e direção de Diego Oliveira e Rita Fonseca.