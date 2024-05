Hora do Faro |Do R7

Hora do Faro recebe Vincent Martella, o Greg de ‘Todo Mundo Odeia o Chris’, neste domingo (12) No especial de Dia das Mães, Faro também conta a história das gêmeas cariocas Flávia e Fernanda, de 38 anos, conhecidas como Irmãs Vinhas

Vincent Martella, o Greg de “Todo Mundo Odeia o Chris”, é o convidado do Hora do Faro deste domingo (12) (Antonio Chahestian/RECORD)

O Hora do Faro deste domingo (12), às 15h30, vai emocionar toda a família com uma linda homenagem ao Dia das Mães! Rodrigo Faro conta a história das gêmeas cariocas Flávia e Fernanda, de 38 anos, conhecidas como Irmãs Vinhas, que fazem e vendem empadinhas nas ruas da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Elas chamam a atenção dos clientes, pois empurram um carrinho com os salgados enquanto dançam e cantam usando um megafone. Esse jeito divertido de vender acabou viralizando na internet.

Flávia e Fernanda virão para São Paulo achando que vão participar de uma competição para eleger o melhor salgado do Brasil. Nessa seleção fake, Faro vai se revelar e convidar as gêmeas para disputarem provas que valem prêmios — Túnel do Tempo e Todo Mundo Ama Empadinha.

As irmãs contarão com a ajuda de Natália Deodato, Arthur Aguiar e o ex-Fazenda Lucas Souza. E durante a prova Todo Mundo Ama Empadinha, Flávia e Fernanda terão uma grande surpresa ao receberem o auxílio do ator que faz o personagem Greg, da série Todo Mundo Odeia o Chris, Vincent Martella.

Mas antes de comer as empadinhas das Irmãs Vinhas, Vincent vai sair pelas ruas paulistanas para provar algumas delícias da culinária brasileira. No final, as gêmeas serão surpreendidas pelos filhos para comemorar o Dia das Mães.

Estreia do quadro A Conquista do Poder

Logo em seguida, tem a estreia de A Conquista do Poder, quadro semanal que vai receber os eliminados do reality A Grande Conquista. Neste primeiro episódio, no entanto, como os Vileiros acabaram de entrar na Mansão e ainda não haverá eliminação, Faro vai invadir a sede do reality para realizar uma atividade que vai balançar bastante a primeira semana dos 20 Conquisteiros que seguem nesta segunda fase do reality.

Fique ligado no Hora do Faro para não perder nada. O programa vai ao ar aos domingos, a partir das 15h30, na tela da RECORD. Com apresentação de Rodrigo Faro, tem direção artística de Cesar Barreto e direção de Diego Oliveira e Rita Fonseca.