Kaio Perroni participa de sabatina no Hora do Faro deste domingo (21) Bárbara Borges, Iran Malfitano, Mileide Mihaile e Luan Pereira fazem perguntas sobre o jogo para o campeão de A Grande Conquista 2 Hora do Faro|Do R7 19/07/2024 - 17h22 (Atualizado em 19/07/2024 - 17h22 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Vencedor de A Grande Conquista 2, Kaio Perrone participa da Hora do Faro Divulgação/RECORD

O Hora do Faro deste domingo (21), recebe o campeão de A Grande Conquista 2. Kaio Perroni relembra a trajetória no jogo e responde às perguntas dos convidados: Bárbara Borges, Iran Malfitano, Mileide Mihaile e o cantor Luan Pereira.

Outro destaque da atração é o episódio inédito do quadro Roda da Vida, com a história da Rosi, uma mulher de 40 anos que nasceu na zona rural de Oliveira dos Brejinhos, na Bahia, e passou por muitas dificuldades até fazer a roda da vida dela girar. Quem ouve o relato da Rosi, não acredita onde ela conseguiu chegar e a profissão que exerce hoje.

Com apenas seis anos, a baiana já trabalhava na roça, e a casa onde morava não tinha energia elétrica. Quando começou a estudar, Rosi ia de manhã para a escola e passava o restante do dia com a mão no arado. Aos 12 anos, ela e a irmã se mudaram sozinhas para uma cidade maior para continuar os estudos, enquanto trabalhavam como babás, ganhando apenas 20 reais por mês. Sem contar que as irmãs pediam restos de ossos no açougue municipal para fazer sopa e estudavam em turnos diferentes, pois precisavam dividir o mesmo par de sapatos para irem ao colégio. Passado esta fase, Rosi se mudou para a cidade de Colatina (ES), onde trabalhou como empregada doméstica e sofreu muito preconceito social. Depois de muitas reviravoltas no vida, Rosi resolveu correr atrás de seu grande sonho.

Bárbara Borges, Iran Malfitano, Mileide Mihaile e o cantor Luan Pereira vão tentar descobrir qual é a profissão que fez girar a Roda da Vida de Rosi. E para animar ainda mais o domingo, o grupo Traia Véia cantará seus hits no palco.

O Hora do Faro vai ao ar aos domingos, a partir das 15h30, na tela da RECORD, com apresentação de Rodrigo Faro, direção artística de Cesar Barreto e direção de Diego Oliveira e Rita Fonseca.