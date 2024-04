Kally Fonseca é surpreendida no quadro De Volta ao Passado neste domingo (10)

Alto contraste

Faro conta a história de Kally Fonseca na cidade de Goianinha (RN)

Neste domingo (10), o Hora do Faro promete emocionar com um surpreendente episódio do quadro De Volta ao Passado. Rodrigo Faro vai contar a história da cantora de forró e ex-fazenda Kally Fonseca, que cresceu no interior do Rio Grande do Norte, na cidade de Goianinha, e trilhou uma jornada pelo Nordeste do país em busca da fama até alcançar destaque com a banda Cavaleiros do Forró.

“Eu só tinha um sonho e uma fé grandiosa dentro de mim”, revela a cantora. O programa visita lugares marcantes da vida da artista, como a rua onde ela cresceu, o colégio que estudou, a praça onde se apresentou pela primeira vez como cantora e o sítio da avó, lugar repleto de memórias familiares. Kally também reencontra pessoas que foram fundamentais na trajetória para o seu sucesso.

E para fechar com chave de ouro, Faro vai surpreender a Kally com a presença surpresa do namorado Cezar Black! Um trio elétrico vai animar a cidade de Goianinha e celebrar o atual momento da cantora, que está investindo em sua carreira solo com o single Transtornada de Apaixonada – música inspirada em uma frase que ela soltou no quadro A Fazenda Última Chance, no Hora do Faro, e virou meme na internet.

O Hora do Faro vai ao ar neste domingo (10), às 18h, logo após o duelo Ituano x São Paulo, na tela da RECORD. A atração é apresentada por Rodrigo Faro, com direção de Diego Oliveira e Rita Fonseca e direção artística de Cesar Barreto.