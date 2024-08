MC Daniel participa do quadro ‘Sonho Sem Preço’ no Hora do Faro deste domingo (11) No programa especial de Dia dos Pais, o cantor vai realizar o sonho de dois pequenos fãs; não perca! Hora do Faro|Do R7 09/08/2024 - 13h40 (Atualizado em 09/08/2024 - 13h43 ) ‌



No programa deste domingo (11), MC Daniel faz homenagem inesquecível para seu pai Antonio Chahestian/RECORD

Neste domingo (11), Dia dos Pais, vai ter muita emoção no Hora do Faro: MC Daniel é o convidado especial do programa e vai realizar o Sonho Sem Preço de dois pequenos fãs, além de fazer uma homenagem inesquecível para o seu pai, Christian.

Com mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais, MC Daniel, o Falcão do Funk, dispensa apresentação. E Arthur, de 8 anos, será o primeiro a ser surpreendido por ele. Inspirado pelo ídolo, o garoto quer se tornar um MC de sucesso e ajudar a família. Antes de conhecer o cantor, o menino vai dar de cara com vários sósias do artista em uma brincadeira muito divertida.

MC Daniel também irá realizar o sonho da Lany, que tem só 4 aninhos e já sabe cantar e dançar todas as músicas dele. Um vídeo da garotinha viralizou quando ela chora só de falar do cantor. O programa vai surpreendê-la com um cenário encantado, no qual bonecos ganham vida. E a pequena Lany nem imagina que o próprio ídolo vai conversar com ela por meio de um brinquedo. Um encontro que promete emocionar o público!

No final, MC Daniel surpreenderá o próprio pai, que pensa ter ido ao programa apenas para acompanhar o filho. O cantor vai rasgar o coração em uma carta de homenagem a este dia tão importante. Está imperdível!

O Hora do Faro vai ao ar aos domingos, a partir das 15h30, com apresentação de Rodrigo Faro, direção artística de Cesar Barreto e direção de Diego Oliveira e Rita Fonseca.