Hora do Faro

MC Mari participa do quadro A Conquista do Poder no Hora do Faro deste domingo (26) O programa ainda tem É o Tchan agitando a plateia com Lucas Selfie e Keila Jimenez

MC Mari vai alterar os rumos do jogo de A Grande Conquista? Confira neste domigo (26) (Antonio Chahestian/RECORD)

O Hora do Faro deste domingo (26), recebe a segunda eliminada de A Grande Conquista. A cantora MC Mari encara um desafio valendo prêmio em dinheiro e um poder que vai interferir na próxima Zona de Risco da competição. Faro também vai invadir a sede do reality para realizar mais uma dinâmica, e o “conquisteiro” que vencer fica com o poder.

O programa ainda vai contar a história de Luzinete, mais conhecida como Lu dos Doces, uma baiana que vende brigadeiros em um semáforo da cidade de Salvador e é fã do grupo É o Tchan. O filho mais novo de Lu, Andrey, de 7 anos, ajuda a mãe todos os dias, depois da aula, e costuma cativar os clientes com o seu jeitinho fofo de oferecer os doces.

Para surpreendê-los, a produção do Hora do Faro resolve trazer mãe e filho para São Paulo para participarem do “Túnel do Tempo”. Com a ajuda de Lucas Selfie e Keila Jimenez, Luzinete tenta adivinhar quais artistas que marcaram época vão entrar no palco.

E para a felicidade de Lu dos Doces, os integrantes do É o Tchan aparecerão para conhecê-la, cantando suas músicas de sucesso. Ela ainda terá a surpresa de reencontrar sua mãe e seus irmãos depois de dez anos afastados.

O Hora do Faro vai ao ar aos domingos, a partir das 15h30, com apresentação de Rodrigo Faro, direção artística de Cesar Barreto e direção de Diego Oliveira e Rita Fonseca.