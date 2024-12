Melody participa do quadro Túnel do Tempo do Hora do Faro deste domingo (8) E mais: Latino, e a dupla Munhoz e Mariano agitam o palco do programa; fique por dentro! Hora do Faro|Do R7 04/12/2024 - 15h46 (Atualizado em 04/12/2024 - 15h46 ) twitter

Neste domingo (8), o Hora do Faro tem a dupla Munhoz e Mariano cantando seus sucessos no palco do programa. Os hits dos sertanejos embalam a atração que também tem como destaque a história da baiana Edna, de 47 anos, uma motorista de ônibus que faz sucesso em Belo Horizonte pela alegria que transmite aos passageiros. É tanto carisma que ela costuma ficar amiga de quem frequenta a sua linha e até conheceu o atual companheiro durante uma de suas viagens!

Embora trabalhe na capital mineira, Edna tem um sonho, morar na Bahia, para ficar perto da mãe, pai e avó, que são idosos. Após o repórter Humberto convidá-la para contar a sua história no palco, Faro irá recebê-la e anunciar que ela vai participar do desafio Túnel do Tempo, onde poderá ganhar um valor em dinheiro para finalmente voltar a viver perto da família. E quem vai ajudá-la a descobrir os artistas que marcaram época é a jornalista Renata Alves, os cantores Latino e Melody, e claro, a dupla Munhoz e Mariano.

Dentre as surpresas que acontecerão no palco, Edna descobrirá que vai realizar o sonho da mudança dos seus móveis para a Bahia. E mais: ela será pedida em casamento pelo parceiro Nelson, com quem está junto há 15 anos. É emoção na certa!

O Hora do Faro vai ao ar aos domingos, a partir das 16h, com direção artística de Cesar Barreto e direção de Diego Oliveira e Rita Fonseca.