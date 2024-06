Hora do Faro |Do R7

Munhoz e Mariano participam do quadro ‘Cadê Minha Casa?’no Hora do Faro Lucas de Albú, o sétimo eliminado na Mansão, participa do quadro A Conquista do Poder neste domingo (30)

Alto contraste

A+

A-

Munhoz e Mariano participam do Hora do Faro deste domingo (30) Divulgação/RECORD

O Hora do Faro recebe a dupla Munhoz e Mariano para participar do quadro Cadê Minha Casa?, que volta a ser exibido no programa deste domingo (30), devido ao grande sucesso. O objetivo é transformar o cômodo da casa de uma pessoa, de acordo com as suas principais necessidades. Mas, para que isto aconteça, o primeiro passo é inventar uma desculpa para que a personagem fique em outro lugar, durante um período.

Neste episódio, a sala da Regina, de 54 anos, uma corretora de imóveis que também quer investir na carreira de influencer nas redes sociais, será reformada. Como a casa dela está com a decoração prejudicada e ela não tem um espaço bonito para gravar seus vídeos, o programa vai dar uma melhorada no cômodo. Para isso, Regina vai sair do apartamento, com a desculpa de que ganhou, das filhas, uma diária em um SPA. O tempo para que as mudanças sejam feitas será de 12 horas.

Qual será a reação da Regina quando voltar do SPA e der de cara com a residência transformada e com outra família dentro? E para deixar essa surpresa ainda mais especial, Faro vai convidar a dupla Munhoz e Mariano para dar as boas-vindas à casa nova, já que a Regina é muito fã de música sertaneja.

E tem também mais uma edição do quadro A Conquista do Poder, desta vez, com o sétimo eliminado da mansão, Lucas de Albú. Ele vai encarar um desafio no palco valendo prêmios e um poder. Na sequência, Faro vai invadir o reality e os Conquisteiros vão realizar mais uma atividade explosiva. Quem vencer essa dinâmica, fica com o poder que vai interferir na Zona de Risco.

O Hora do Faro vai ao ar, aos domingos, a partir das 15h30, com apresentação de Rodrigo Faro, direção artística de Cesar Barreto e direção de Diego Oliveira e Rita Fonseca.