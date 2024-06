Hora do Faro |Do R7

Nadson, o Ferinha, agita o palco do Hora do Faro neste domingo (23) O programa conta, ainda, com a participação do mais novo ex-Conquisteiro Bruno Cardoso, no quadro A Conquista do Poder; não perca!

Além de tudo, o programa promete encontros surpreendentes e emocionantes no palco (RECORD/Edu Moraes)

Neste domingo (23), o Hora do Faro apresenta o quadro Um Segundo Muda Tudo. O programa vai homenagear a jovem Thallyta, uma pernambucana que salvou uma menina que caiu do 3º andar de um prédio em João Pessoa (PB), no dia 26 de outubro de 2022. A pequena Hellen, com nove anos na época, é uma criança com autismo que neste dia se assustou com o som alto de uma carreata e acabou pendurada na janela do apartamento onde morava com a família. Ao ver a menina naquela situação, Thallyta – que se recuperava de uma cirurgia de apendicite – correu, se posicionou embaixo da janela e conseguiu amortecer a queda da criança.

Para homenagear essa heroína da vida real, a produção vai trazê-la a São Paulo com a desculpa de que ela vai participar de um podcast da emissora. Acontece que, no caminho, ela será surpreendida por várias situações boas, e inusitadas. Ao chegar no palco do programa, Thallyta receberá uma homenagem comovente dos pais de Hellen.

E mais! Dois encontros prometem muita emoção. Primeiro Thallyta vai rever sua mãe, depois de quatro anos sem a encontrar. E Erasmo, pai da pequena Hellen, vai conhecer sua mãe biológica. Ele foi entregue para ser criado pela avó com apenas um mês de vida e nunca conheceu a mulher que o gerou. Para finalizar, Thallyta e os pais da garotinha serão surpreendidos pelo artista que eles mais gostam: Nadson, o Ferinha.

A Conquista do Poder

E no quadro A Conquista do Poder, Bruno Cardoso, eliminado do reality A Grande Conquista 2 nesta semana, vai encarar um desafio no palco valendo prêmio e um poder. Na sequência, Faro vai invadir a sede do programa para mais uma atividade explosiva com os Conquisteiros. Quem vencer ganha o poder que vai interferir no jogo e só será revelado na próxima Zona de Risco.

O Hora do Faro vai ao ar aos domingos, a partir das 15h30, na tela da RECORD, com apresentação de Rodrigo Faro, direção artística de Cesar Barreto e direção de Diego Oliveira e Rita Fonseca.