Netinho de Paula agita o Hora do Faro deste domingo (1º) No quadro 'Sua Festa é Nossa', Rodrigo Faro vai surpreender o casal Rosa e Esmael, que está prestes a completar 55 anos de casamento Hora do Faro|Do R7 28/08/2024 - 19h01 (Atualizado em 28/08/2024 - 19h01 )



Netinho de Paula participará da cerimônia no castelo Divulgação/RECORD

No Hora do Faro deste domingo (1º), Rodrigo Faro vai surpreender o casal Rosa e Esmael, que está prestes a completar 55 anos de casamento, no quadro Sua Festa É Nossa. Eles sonhavam em celebrar o amor deles com uma festa grandiosa, mas nunca tiveram condições financeiras. Agora, eles serão surpreendidos com uma festança para comemorar as Bodas de Ametista!

O casal, que vive em Lorena, no interior de São Paulo, tem 6 filhos e 12 netos. Há cerca de 20 anos, Rosa começou a fazer caminhadas depois de ficar doente e pegou gosto por exercícios. Hoje, aos 73 anos, essa vovó inspiradora já participou de mais de 530 corridas de rua, incluindo 16 maratonas de São Silvestre, além de frequentar a academia, pedalar e encarar corridas de até 20km!

Para abordar o casal, o programa vai criar um evento fake de saúde na terceira idade, onde Faro se disfarçará de “vovô da calistenia” e brincará com Rosa. Após combinar com o marido dela, o apresentador revelará a festa das bodas durante um ensaio fotográfico do casal.

Como a Rosa sempre sonhou em ter um dia de princesa, a cerimônia será em um castelo e com a presença do cantor Netinho de Paula, que vai embalar o evento! E a família do casal ainda vai enfrentar um desafio para conquistar um prêmio e realizar outro sonho da Rosa: participar de uma corrida em Portugal! É emoção na certa!

O Hora do Faro vai ao ar aos domingos, a partir das 16h, com apresentação de Rodrigo Faro, direção artística de Cesar Barreto e direção de Diego Oliveira e Rita Fonseca.