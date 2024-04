Hora do Faro |Do R7

Nicole Bahls mostra sua nova mansão no Hora do Faro deste domingo (7) Apresentador ainda convida Rico Melquiades, Gaga de Ilhéus, Tokinho e Marcelo Viana para uma missão especial na casa da modelo

O que não falta na mansão da famosa é diversão

No Hora do Faro deste domingo (7), o apresentador Rodrigo Faro invade a nova mansão da Nicole Balhs, em Itaboraí (RJ), e mostra, com exclusividade, o quarto onde a apresentadora dorme. Acompanhado de Rico Melquiades, Tokinho e a Gaguinha de Ilhéus, Faro relembra alguns momentos marcantes da carreira de Nicole e revela para o público algumas curiosidades de sua nova casa.

Entre vários momentos divertidos, o apresentador vai propor um desafio onde a Nicole tem que liberar os convidados que estão “presos” em alguns dos 22 banheiros da mansão. A cada famoso liberado, ela ganha um número e, no final, se souber resolver uma equação com os números revelados, vai ganhar alguns presentes - livros e cestas básicas - que vão ajudar as crianças da comunidade de Itaboraí – que Nicole já costuma ajudar.

Ela vai apresentar todos seus animais, que possuem nomes que homenageiam celebridades. Outro momento de destaque é o bate-papo com o namorado da apresentadora, o empresário Marcelo Viana, que não costuma aparecer na TV, mas resolveu conversar com o Faro.

E ainda, o programa mostra pessoas que viralizaram na internet com vídeos divertidos. Entre eles, fãs do cantor Mano Walter, que vão ser surpreendidos pelo ídolo no palco do programa. O quadro começa com uma abordagem externa onde o apresentador vai aprontar com “Paulinho do Triângulo”, um jovem de 14 anos que canta vaquejada e faz sucesso nas redes sociais com propagandas para pequenos comerciantes de sua região.

O Hora do Faro também conta com a presença da Nilmara, que ficou conhecida na web como “a mulher da bacia na cabeça”. E também tem as participações da vovó Maria e do neto Gabriel. Os conquistaram milhares de seguidores na internet mostrando a rotina deles e fazendo vídeos de humor para seus seguidores.

Acompanhe momentos imperdíveis como esses no Hora do Faro. O programa vai ao ar aos domingos, a partir das 16h, na tela da RECORD.