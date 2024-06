Hora do Faro |Do R7

Paula Fernandes, Buchecha, MC Binn e Amanda Meirelles participam do quadro Roda da Vida no Hora do Faro deste domingo (16) O programa recebe, ainda, Catia Paganote para encarar um novo desafio valendo prêmio em dinheiro e um poder para ser lançado na Mansão de A Grande Conquista 2; não perca!

Paula Fernandes, Buchecha, MC Binn e Amanda Meirelles integram a plateia da atração (RECORD/Edu Moraes)

O Hora do Faro deste domingo (16), volta a exibir o quadro Roda da Vida, um espaço para mostrar a história de superação de um profissional que enfrentou dificuldades diversas até chegar ao sucesso. Um exemplo de pessoa que superou os obstáculos é Gilberto, que tem 49 anos e cresceu em Ceilândia (DF).

Ainda na juventude, ele teve que enfrentar perdas importantes na família, encarou diversos trabalhos ao longo dos anos e sofreu um acidente que o deixou entre a vida e a morte. Gilberto nunca tirou o sorriso do rosto e nem perdeu a vontade de vencer, mesmo diante de tantos desafios e reviravoltas que teve em sua vida.

Qual será a profissão que mudou, completamente, o destino de Gilberto, e hoje, garante o sustento dele e de toda a família? Esse será o desafio que o público e os convidados vão encarar no palco do programa. Paula Fernandes, Buchecha, MC Binn e Amanda Meirelles serão desafiados a adivinhar o desfecho desta comovente história. Eles tentarão descobrir qual é a nova profissão que fez a Roda da Vida de Gilberto girar.

Logo na sequência, Faro recebe a quinta eliminada do reality A Grande Conquista. Catia Paganote participa do quadro A Conquista do Poder, e vai encarar um desafio no palco valendo prêmio em dinheiro e um poder que será lançado na Mansão. Em seguida, o apresentador vai invadir a sede do programa para realizar uma atividade que deve mexer com os ânimos dos Conquisteiros. O vencedor desta dinâmica também vai faturar uma quantia em dinheiro e o poder, que vai interferir na próxima Zona de Risco da competição.

O Hora do Faro vai ao ar aos domingos, a partir das 15h30, na tela da RECORD, com apresentação de Rodrigo Faro, direção artística de Cesar Barreto e direção de Diego Oliveira e Rita Fonseca.

Relembre a passagem de Catia Paganote em A Grande Conquista:

