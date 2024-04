Gi Braz, Herculles e Zé Victor se apresentam no palco do Hora do Faro Cantores disputam quem leva a melhor na volta do quadro Pronto Pra Fama

Após sorteio, Herculles foi o primeiro a se apresentar na estreia da nova temporada do quadro Pronto Pra Fama com a música “Quando a Chuva Passar. Na sequência, quem mostrou todo seu talento no palco foi Zé Victor com “Hackearam-me”, de Tierry. Por fim, Gi Braz arriscou com a difícil “Você Me Vira a Cabeça”.