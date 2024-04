Pronto Pra Fama estreia nova temporada com três talentosos cantores em busca do prêmio de R$ 15 mil O ator e cantor Arthur Aguiar, o produtor Blener Maycom e a dupla Diego e Victor Hugo são os jurados deste episódio

Na nova temporada do quadro Pronto Pra Fama, o ator e cantor Arthur Aguiar, o produtor Blener Maycom e uma das duplas de maior sucesso da atualidade, Diego e Victor Hugo, têm uma importante missão: avaliar o desempenho de três grandes cantores que estão em busca do prêmio de R$ 15 mil. Mas, antes disso, Gi Braz, Herculles e Zé Victor vão cantar para o povo na rua sem saber que estão participando do programa. Acompanhe!