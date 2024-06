Alto contraste

Ah, o amor é lindo!

Só que da mesma forma que o amor é maravilhoso, o término de um relacionamento pode ser bastante traumático. Quem nunca precisou juntar os caquinhos de um coração partido pelo menos uma vez na vida?

Mas tem gente que precisa de uma forcinha extra para sacudir a poeira e dar a volta por cima. É aí que a gente entra!

No quadro Me Quero de Volta, vamos ajudar as pessoas a superarem a perda de um amor com as ferramentas iniciais para se resgatar e seguir em frente!