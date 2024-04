Hora do Faro |Do R7

Rodrigo e Rachel Sheherazade mostram o cenário de A Grande Conquista 2 no Hora do Faro deste domingo (21) O programa também vai contar a história da Ana Cláudia, uma cozinheira muito fã da RECORD e do apresentador, que sonha em reformar a casa da mãe; não perca!

Outras informações inéditas sobre o reality completaço também serão reveladas no programa (Divulgação/Antonio Chahestian)

O Hora do Faro deste domingo (21) começa em grande estilo, diretamente de Itapecerica da Serra, no cenário do reality A Grande Conquista.

Ao lado de Rachel Sheherazade, Faro vai mostrar a Vila, o local onde acontecerá a primeira fase da competição, e também vai comentar as novidades do reality que estreia no dia seguinte – segunda-feira, 22 de abril.

E ainda no clima de A Grande Conquista, Faro vai contar a história da Ana Cláudia, de 49 anos, que mora em Planaltina-GO e sonha em reformar a casa da mãe dela. Ana é uma cozinheira muito fã da programação da RECORD e do Faro, tanto que tatuou o nome do apresentador no antebraço. “Fiz a tatuagem e não me arrependo”, conta emocionada.

Para trazê-la a São Paulo sem saber que está no programa, a repórter Sabrinna Albert, da Record Brasília, vai entrevistá-la em sua cidade e a convidará para conhecer os bastidores do reality em São Paulo.

Durante a visita à Vila de A Grande Conquista, ela vai conhecer a apresentadora Rachel Sheherazade e participar de uma verdadeira imersão para se sentir uma participante do programa. Em determinado momento, Ana vai dar de cara com o Faro, que vai convidá-la para ir ao palco participar de desafios valendo prêmios em dinheiro como o Túnel do Tempo.

E para se dar bem nos desafios e faturar todos os prêmios, Ana contará com a ajuda da própria Sheherazade e da dupla Israel & Rodolffo.

A atração é apresentada por Rodrigo Faro, com direção de Diego Oliveira e Rita Fonseca, e direção artística de Cesar Barreto.

Acompanhe o Hora do Faro para não perder nenhum detalhe. O programa vai ao ar todos os domingos, a partir das 15h30, na tela da RECORD.