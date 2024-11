Rodrigo Faro emociona fãs com vídeo fofo ao lado de Vera Viel Com leveza e confiança, o apresentador da RECORD avisou que a dificuldade que enfrentam é passageira Hora do Faro|Do R7 25/10/2024 - 04h57 (Atualizado em 25/10/2024 - 04h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rodrigo Faro publicou um vídeo de curiosidades sobre o casal em suas redes sociais Reprodução/Instagram

Sempre juntos! O apresentador do Hora do Faro, Rodrigo Faro, e sua esposa, Vera Viel, compartilharam a trend com curiosidades do casal. Com bom humor e muita cumplicidade, eles fizeram a alegria dos fãs.

Na legenda, Faro escreveu que a fase que Vera Viel está passando é só passageira. A apresentadora foi diagnosticada com um tumor raro e já realizou uma cirurgia para a retirada. “Vamos passar por tudo isso juntos, com muita leveza e fé”, publicou.

No vídeo compartilhado, que é febre entre casais na web, a dupla respondia perguntas sobre convivência. Os fãs foram à loucura com algumas revelações! O apresentador confessou que tomou iniciativa para o primeiro beijo, é mais ansioso e sempre ri de tudo. Já a Vera, citou ser mais paciente, que é a pessoa que cozinha mais na casa e também quem acorda mais estressada. Apesar de tanta afinidade, discordaram em uma questão: quem falou que amava primeiro.

Nos comentários, os fãs se derreteram. “Lindos demais! Como é bom ver a Vera tão bem assim”, comentou uma internauta.

‌



Outra seguidora observou: “É muito raro esse clima entre casais hoje em dia... Vocês são lindos”.

Enquanto uma fã concluiu: “Que maravilhoso ver vocês tão fortes! Não conhecia a história de vocês, mas sei que tudo vai passar. Vocês dois são exemplos!”

‌



Curtiu o vídeo?

Confira a postagem:

O Hora do Faro vai ao ar aos domingos, a partir das 16h, com apresentação de Rodrigo Faro, direção artística de Cesar Barreto e direção de Diego Oliveira e Rita Fonseca.