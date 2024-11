Rodrigo Faro se declara para Vera Viel: ‘Será para sempre minha princesa’ Mostrando viver um amor digno de histórias de contos de fadas, o apresentador relembrou um momento especial ao lado da esposa Hora do Faro|Do R7 22/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 22/11/2024 - 02h00 ) twitter

O casal apareceu mais apaixonados do que nunca em novo registro vestidos de príncipe e princesa Reprodução/Instagram

O apresentador do Hora do Faro, Rodrigo Faro, entrou no mundo dos contos de fadas e deixou seguidores encantados ao postar uma foto ao lado da esposa, Vera Viel, vestidos de príncipe e princesa.

Ele também aproveitou o clima mágico do registro para adicionar uma legenda para a amada: “Ela será para sempre minha princesa…”

Fãs do apresentador não mediram esforços para expressar o carinho que têm pelo casal: “Amor verdadeiro! Deus abençoe a união de vocês.”, disse uma. “Meu casal favorito”, declarou outra.

“Casal exemplo de amor e família”, completou mais uma.

Veja o post:

O Hora do Faro vai ao ar aos domingos, a partir das 16h, com direção artística de Cesar Barreto e direção de Diego Oliveira e Rita Fonseca.