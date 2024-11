Suelen Gervásio enfrenta perguntas explosivas no Hora do Faro deste domingo (20) Após ser eliminada de A Fazenda 16, ele promete colocar fogo no feno! E, no quadro ‘Cadê Minha Casa?’, mãe é surpreendida pelos filhos com show da cantora Bruna Karla Hora do Faro|Do R7 18/10/2024 - 16h30 (Atualizado em 18/10/2024 - 16h30 ) twitter

Suelen Gervásio, a quarta eliminada de A Fazenda 16, participa do Hora do Faro neste domingo (20) Antonio Chahestian/RECORD

O Hora do Faro deste domingo (20), dá as boas-vindas a Suelen Gervásio, a quarta eliminada de A Fazenda 16, que vai encarar as perguntas explosivas dos nossos jornalistas Chico Barney, Keila Jimenez, Ju Nogueira e Luigi Civalli, e os comentários divertidos de Marcia Fu! E para esquentar os ânimos, Faro trará uma dinâmica especial que vai transformar os peões em personagens de circo.

Outro destaque da atração é o quadro Cadê Minha Casa?, que vai realizar o sonho de Valquíria, uma mãe de 38 anos que trabalha como diarista, cozinheira e cuidadora para sustentar seus dois filhos. Desde sempre, ela sonhou em ter um apartamento bonito, mas as dificuldades financeiras impediram que a família deixasse o lar do jeito que ela desejava.

E para fechar com chave de ouro esse dia emocionante, a Val vai ganhar um show particular, no meio da sua nova sala, da cantora gospel que ela adora, Bruna Karla.

O Hora do Faro vai ao ar aos domingos, a partir das 16h, na RECORD, com direção artística de Cesar Barreto e direção de Diego Oliveira e Rita Fonseca.

Relembre a trajetória de Suelen Gervásio em A Fazenda 16::

share Acostumada com as passarelas de moda, Suelen Gervásio desfilou com estilo em A Fazenda 16. Apesar de desagradar muitos companheiros de confinamento, a modelo nunca deixou suas verdades de lado e sempre deixou transparecer a personalidade forte. Mesmo assim, viveu o reality rural ao máximo e nunca se deixou abalar; confira!