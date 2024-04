Hora do Faro |Do R7

Thais Carla ajuda dançarino a ganhar prêmios no Hora do Faro deste domingo (31) Edu, de 62 anos, ficou conhecido na internet como o "Terror do INSS", pela vitalidade e jeitinho característico de dançar; veja outros destaques do programa

Alto contraste

A+

A-

O apresentador surpreendeu o fã de várias formas diferentes O apresentador surpreendeu o fã de várias formas diferentes (Edu Moraes/RECORD)

Neste domingo (31), o Hora do Faro mostra a divertida história do Edu Dançarino, um senhor de 62 anos que ficou conhecido na internet como o “Terror do INSS” pela vitalidade e o seu jeitinho característico de dançar – a sua grande paixão.

Morador da cidade de Euclides da Cunha, no interior da Bahia, ele é uma figura bastante conhecida na cidade. Para surpreendê-lo, Rodrigo Faro vai fazer uma ligação fingindo ser o produtor de um novo programa de danças da RECORD, o convidando para participar. Para isto, o apresentador também vai contar com a ajuda de uma cúmplice: Thais Carla, especialista em coreografias.

Ao chegar em São Paulo, Edu vai direto para o Centro de Tradições Nordestinas, local onde vai acontecer o programa "fake" sob a apresentação da Thais Carla. Ele vai disputar passinhos de dança com três concorrentes: o Rei da Cachorrada e o Pulga Dançarino, duas figuras bastante conhecidas na internet, e o terceiro concorrente será, na verdade, Rodrigo Faro, que vai revelar que ele está em seu no programa.

E como desafio, Faro vai propor ao Edu que convença os paulistanos nas ruas a imitarem os seus passinhos para ganhar um prêmio surpresa: uma moto zero km para substituir a sua, um modelo de 1983.

Continua após a publicidade

O programa também terá momentos de emoção: seu Edu vai reencontrar familiares que não vê há anos e, no final, vai até pedir a namorada dele em casamento.

A atração é apresentada por Rodrigo Faro, com direção de Diego Oliveira e Rita Fonseca e direção artística de Cesar Barreto.

Fique ligado no Hora do Faro para não perder nada. O programa vai ao ar aos domingos, a partir das 15h30, na tela da RECORD.