Tiago Abravanel, Sarah Andrade, Amado Batista e Lorena Coutinho agitam o Hora do Faro deste domingo (3) O programa também vai exibir um momento especial com a jovem promessa da música Bella Alencar; confira os destaques! Hora do Faro|Do R7 30/10/2024 - 11h14 (Atualizado em 30/10/2024 - 11h14 )

Tiago Abravanel, Sarah Andrade e Lorena Coutinho participam do Hora do Faro Edu Moraes/RECORD

Neste domingo (3), o Hora do Faro apresenta uma edição inédita e imperdível do quadro Roda da Vida, repleta de convidados especiais! Tiago Abravanel, Sarah Andrade, Lorena Coutinho e o cantor Amado Batista estarão no programa para desvendar a emocionante trajetória de Anna, uma mulher que superou desafios intensos e se tornou milionária. Com a ajuda de relatos de amigos e familiares, os convidados tentarão descobrir a profissão que mudou sua vida e a fez deixar o passado difícil para trás.

Além da curiosidade sobre a profissão de Anna, a atração terá um momento musical especial com o cantor Amado Batista em um dueto com a talentosa Bella Alencar, jovem promessa da música, que vai emocionar o público com sua voz.

O Hora do Faro vai ao ar aos domingos, a partir das 16h, na RECORD, com direção artística de Cesar Barreto e direção de Diego Oliveira e Rita Fonseca.