'Carol dos Bolos' participa de desafios e ganha novos equipamentos para sua cozinha

A "Carol dos Bolos" contou sua história no Hora do Faro. Ela gastou tudo o que tinha para cuidar dos filhos e agora sonha em criar um negócio próprio. Com a ajuda de convidados especiais, ela participou de desafios para ganhar dinheiro no programa. Além disso, ela recebeu equipamentos novos para sua cozinha. Carol ainda conheceu sua cantora favorita, Rozeane Ribeiro.