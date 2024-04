'Carolina dos Bolos' vai colocar a mão na massa no Hora do Faro deste domingo (7) Programa vai ao ar às 15h30 na tela da RECORD

A "Carolina dos Bolos" viralizou na internet mostrando seus bolos assados no fogão a lenha, e agora ela vai colocar a mão na massa para ganhar surpresas recheadas de emoção no Hora do Faro deste domingo (7). Não perca, a partir das 15h30 na tela da RECORD!