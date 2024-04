Conheça a história de Carol, que gastou tudo o que tinha para cuidar dos filhos e sonha com o negócio próprio Ela vai participar de alguns desafios e concorrer a prêmios em dinheiro no Hora do Faro

O Hora do Faro mostra a história de Carol, uma mulher que viralizou ao compartilhar o bolo que fez para o aniversário do filho. A mulher gastou tudo que tinha para cuidar dos filhos, entre eles uma menina doente. Hoje ela sonha em ter seu próprio negócio vendendo bolos. Com a ajuda dos convidados Celso Zucatelli, Renata Alves e Thaís Pacholek, ela vai enfrentar alguns desafios no programa e vai poder ganhar prêmios em dinheiro.