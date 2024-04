Dona de casa realiza sonho de conhecer Fábio Jr. graças ao Hora do Faro E mais: Rodrigo Faro canta com o artista em um show

A dona de casa Edinéia Luz é fã do cantor Fábio Jr. há mais de 20 anos. No Hora do Faro, ela realizou o sonho de conhecer o ídolo e se emocionou ao abraçar o cantor. E ainda: Rodrigo Faro canta com o artista em um show.