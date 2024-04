Edu Dançarino participa de desafios valendo prêmios e reencontra irmã Influenciador da terceira idade não via Marlúcia há oito anos

Edu Dançarino mora no interior da Bahia faz sucesso nas redes sociais com sua habilidade e malemolência. Ele veio a São Paulo, conheceu Rodrigo Faro e ainda foi até o calçadão de Osasco. Lá, ele teve que convencer pessoas aleatórias a dançar com ele. O desafio valia prêmios e ele nem imagina, mas ganhou mais surpresas. Confira!