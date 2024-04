Hora do Faro: "Modelo pedreira" faz suposta entrevista com Jake e descobre que vai participar do programa A jovem trabalha duro na construção, mas tem o sonho de desfilar

A "modelo pedreira" Ister fez uma suposta entrevista com Jake falando sobre profissões que não são tão comuns para mulheres. Mas, o tempo todo não passava de uma brincadeira. Rodrigo Faro, disfarçado de pedreiro, fez questão de atrapalhar tudo. No final, o apresentador disse que ela ia participar do Hora do Faro.