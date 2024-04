Manoel Gomes abre as portas de sua mansão e relembra início da carreira com o hit “Caneta Azul” Encontro contou também com a presença divertida da humorista Filó

Neste domingo (25), o dono do hit “Caneta Azul” abriu as portas de sua mansão em Alphaville (SP) para Rodrigo Faro. Em um papo descontraído, Manoel Gomes relembrou os melhores momentos do início da carreira no palco do Hora do Faro e falou sobre o futuro. A humorista Filó chegou de surpresa ao encontro com presentes curiosos. Acompanhe!