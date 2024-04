Marcia Fu relembra momento delicado no nascimento do filho e fala dos desafios da maternidade aos 43 anos "Rainha dos memes", a ex-peoa de A Fazenda 15 abriu seu coração no Hora do Faro

Diagnosticada com endometriose, Marcia Fu não podia engravidar. No entanto, aos 43 anos, ela realizou o grande sonho de ter um filho ao ser surpreendida com a gestação de Gabriel. No Hora do Faro deste domingo (24), ela voltou ao hospital onde deu à luz seu menino e relembrou os momentos difíceis que passou no pós-parto.