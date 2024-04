Novos participantes se enfrentam no Pronto Pra Fama deste domingo (11) | Hora do Faro Programa vai ao ar todo domingo a partir das 16h, na tela da RECORD

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Neste domingo (11), a partir das 16h no Hora do Faro, três novos candidatos tentam alcançar o sucesso no Pronto Pra Fama.