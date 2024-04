Zé Vaqueiro realiza sonho de mini fã no Hora do Faro deste domingo (14) No quadro Famoso vira Anônimo, Faro e o cantor de piseiro se disfarçam para não serem reconhecidos nas ruas de São Paulo

Hora do Faro|Do R7 11/04/2024 - 11h35 (Atualizado em 11/04/2024 - 11h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share