RECORD exibe documentário especial ‘Hospital Colônia: Insanidade, Tortura e Morte’, nesta segunda (12) Programa traz informações inéditas sobre a instituição que foi comparada a um campo de concentração nazista: estima-se que cerca de 60 mil pessoas morreram dentro do sanatório; assista! Hospital Colônia: Insanidade, Tortura e Morte|Do R7 12/08/2024 - 12h46 (Atualizado em 12/08/2024 - 12h46 ) ‌



Hospital Colônia de Barbacena (MG) misturava pacientes com transtornos mentais comprovados com pessoas que não tinham qualquer distúrbio Divulgação/RECORD

Um lugar construído para tratar doenças psiquiátricas, mas que teve seu propósito totalmente desfigurado por quase um século. Entre 1903 e 1994, o Hospital Colônia de Barbacena (MG) misturava pacientes com transtornos mentais comprovados com pessoas que não tinham qualquer distúrbio, consideradas loucas por preconceito ou conveniência. Estima-se que 60 mil brasileiros tenham sido mortos dentro dos muros do sanatório. Os que sobreviveram sofreram com a violência e os tratamentos agressivos com eletrochoques. O documentário inédito Hospital Colônia: Insanidade, Tortura e Morte, que a RECORD exibe nesta segunda (12), denuncia as atrocidades que aconteceram na instituição, que foi comparada aos campos de concentração nazistas.

A equipe do documentário foi até Barbacena e teve acesso exclusivo aos livros de registros do Hospital Colônia. Os documentos mostram que não havia explicação médica para muitas internações. “Era o lugar das pessoas que a sociedade queria limpar. Muitas não tinham, de fato, um transtorno mental,” relata a coordenadora das Residências Terapêuticas, Thais Barbosa.

Entre as principais vítimas, estavam mulheres submetidas a estupros e violência sexual. As gestações eram consideradas um problema no Hospital Colônia. A solução encontrada pela direção do sanatório seguia a mesma crueldade de qualquer tratamento realizado lá dentro: as crianças eram doadas para estranhos. Foi o caso da ex-interna Geralda Siqueira, que teve o filho, João, lá dentro.

“Um dia, cheguei para visitar o João no domingo. Aí ela (funcionária do Hospital) virou e falou assim: ‘Ó, o João não está aqui mais, não.’ Eu virei e falei com ela assim: ‘Mas a senhora tinha que ter me avisado. Eu não passei autoridade nenhuma, já vim para cá sem autoridade nenhuma. Agora, perdi o filho também, sem autoridade nenhuma’,” conta Geralda.

O historiador Edson Brandão explica como era o processo: “As adoções eram feitas ali de forma quase que clandestina. Eventualmente, um funcionário ou um casal de funcionários, vendo o drama de uma paciente grávida e logo depois tendo uma criança, já, automaticamente, se candidatavam a levar essa criança”.

O tempo, geralmente apontado como o melhor remédio para tudo, nunca foi capaz de apagar as barbáries do Hospital Colônia. “Eles molhavam com álcool, ‘tacavam’ choque e a gente ficava tremendo o corpo”, descreve o ex-paciente Antônio Silva.

Mas, com o passar dos anos, foi possível recolocar no caminho de alguns pacientes o último resquício de amor que existia na vida deles. Com a ajuda dos pais adotivos, a biomédica Raíssa Oliveira investigou por conta própria quem era sua mãe biológica, Rosalina Cassimiro, ex-paciente do Colônia. E não desistiu até encontrá-la.

“Foram tantos eletrochoques que ela levou, que perdeu a consciência de tudo. Ficou lá anos e anos, naquele ambiente terrível. Injustamente, desde criança. É triste para todo mundo, não só pela Rosalina, que é minha mãe. Mas para todas as mulheres que tiveram seus filhos tirados delas. Não puderam crescer com os filhos, ter um aniversário com os filhos”, lamenta Raíssa.

A equipe do documentário também confronta os responsáveis pela administração pública nos anos mais difíceis do Hospital Colônia. E denuncia o ‘chá da meia-noite’: relatos sobre a prática de eutanásia de pacientes no sanatório.

O documentário Hospital Colônia: Insanidade, Tortura e Morte vai ao ar na RECORD nesta segunda (12), às 22h45.