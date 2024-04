Indireta? Nadja Pessoa coloca fogo no feno na web

A porteira de A Fazenda 15 se fechou para Nadja Pessoa! A veterana de realities da RECORD chegou com tudo no jogo, tretou, fez e desfez amizades, deu risadas e curtiu os bichinhos do programa. Do Paiol direto para a sede, relembre a trajetória da ex-peoa! • Quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp!