Guilherme Dellorto destaca experiência em Jezabel e relembra viagem ao Marrocos

Em Jezabel, exibida originalmente em 2019 e de volta à RECORD, o público tem a oportunidade de rever Guilherme Dellorto brilhar como o justo e corajoso Micaías. Em entrevista ao site oficial, o ator relembrou as gravações em Marrocos e em Paulínia, no interior de São Paulo, e contou como amadureceu profissionalmente.

A macrossérie marcou a trajetória de Dellorto na emissora: "Muito legal e motivador [fazer o Micaías], foi como um atestado de reconhecimento da casa. Me senti prestigiado. Nesse tempo todo, eu sempre me senti muito valorizado ao dar vida a personagens importantes”.

Na trama, Micaías é aliado dos profetas no combate às maldades de Jezabel (Lidi Lisboa) e Acabe (André Bankoff). O rapaz também se envolve com Raquel (Stefhany Brito).

Hoje, mais maduro, Dellorto apontou as principais mudanças que percebeu em seu trabalho após o período de gravações de Jezabel:

“Com o tempo, a gente se sente mais seguro, percebe o que funciona e o que não se encaixa. Há coisas que você consegue fazer quando tem mais segurança. Hoje consigo ter mais noção, porque quanto mais você faz, mais entende como funciona o posicionamento da câmera, da luz e questões técnicas. Então, estou mais calmo e técnico”.

O ator relembrou com carinho as gravações no Marrocos e em Paulínia, que ajudaram a estreitar laços com o elenco e equipe, criando grandes amizades.

“Foi uma delícia, muito divertido. Viajar para o Marrocos é sempre marcante, conhecer culturas e ficar lá por um tempo, saber o que é o frio e o calor do deserto. E gravar em Paulínia também foi muito legal. Ficávamos em um hotel próximo ao estúdio e foi um convívio intenso durante muito tempo, criamos vínculos”, finalizou.

Atualmente, Guilherme Dellorto é Salomão em Reis, que estreia a décima temporada em 2024 na RECORD!

Jezabel vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 21h, na tela da RECORD.