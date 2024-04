Jezabel exibe o capítulo especial "O Desafio de Elias" nesta quarta (24)

Alto contraste

A+

A-

Elias (Iano Salomão) enfrentará Acabe (André Bankoff) no monte Carmelo Elias (Iano Salomão) enfrentará Acabe (André Bankoff) no monte Carmelo (Edu Moraes/RECORD)

Nesta quarta-feira (24), a RECORD exibe o capítulo especial: O desafio de Elias, da macrossérie Jezabel. Para mostrar que Deus é o único verdadeiro, Elias (Iano Salomão) enfrentará Acabe (André Bankoff) no monte Carmelo. O profeta desafiará o rei a acender um altar com seus falsos deuses, enquanto ele fará o mesmo com o Senhor. Elias confiará na sua fé e verá fogo cair do céu sobre o seu sacrifício. Acabe ficará atônito ao ver aquilo e fugirá. O grande rei saberá que Elias é um profeta poderoso e temido.

A história de Jezabel é protagonizada por Lidi Lisboa, escrita por Cristianne Fridman e tem direção-geral de Alexandre Avancini. Na tela da RECORD, a superprodução vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 21h e todos os capítulos também estão disponíveis no PlayPlus.com

O Desafio de Elias, capítulo especial de Jezabelvai ao ar nesta quarta (24) às 21h. Não perca!