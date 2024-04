Queila escapa do palácio com a ajuda de Levi | Jezabel Os dois fingem ser um casal pobre e conseguem despistar os guardas

Disfarçada e com o filho no colo, Queila encontra Levi e o agradece pela ajuda. Os dois fingem ser um casal pobre e conseguem despistar os guardas. Queila, enfim, foge do palácio.