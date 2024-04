João Fernandes volta à RECORD em A Rainha da Pérsia: "Quero muito contar essa história"

Alto contraste

A+

A-

João Fernandes será Joel em A Rainha da Pérsia João Fernandes será Joel em A Rainha da Pérsia (Reprodução/Instagram)

João Fernandes está de volta à RECORD após participar da última fase de Gênesis (2021), atualmente em reprise na emissora. Em A Rainha da Pérsia, superprodução com estreia prevista para este ano, o ator será Joel, um humilde israelita.

"Desde que entrei na RECORD pela primeira vez, em Milagres de Jesus (2014), recebo personagens muito bons e dramáticos. Quando fui chamado para viver o Joel, pensei: 'Esse é o cara mais maneiro da série', talvez soe tendencioso, mas estou muito feliz. Acredito que a emissora confia muito em mim", destacou João em entrevista ao site oficial.

A preparação do ator tem sido importante para construir o trabalho na trama. Durante os estudos com os preparadores de elenco Rosana Garcia e Leandro Baumgratz, João teve encontros com Babi Borges (Helen), Iran Malfitano (Himeneu) e Vicente Alvite (Esdras).

"Estou amando o clima que estamos construindo. Está uma delícia, é o melhor possível. Participar de uma obra fechada é muito bom, amo trabalhar as nuances do personagem sabendo o que vai acontecer no início e no fim", ressaltou.

Continua após a publicidade

João ainda revelou ter criado uma conexão com o israelita: "Depois de tudo o que passei na minha vida pessoal, interpretar Joel, que fala sobre a fé com veemência, é marcante".

Já as gravações no Marrocos é uma experiência nova para João, que nunca saiu do Brasil: "Para um ator, estar em um lugar que traz uma sensação diferente, é espetacular", destacou.

Continua após a publicidade

Por fim, o ator afirmou que está pronto para o público acompanhar A Rainha da Pérsia: "Estou bem ansioso. Quero muito contar essa história".

Também está ansioso para ver João Fernandes em ação? Fique ligado! A Rainha da Pérsia estreia neste ano na tela da RECORD. E não perca a décima temporada da série Reis, A Decadência, a partir de 22 de abril.

Veja os bastidores do elenco no Marrocos:

Publicidade 1 / 13 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Novos nomes do elenco de A Rainha da Pérsia desembarcaram no Marrocos e estão mais do que animados para se juntar aos colegas, conhecer o país e gravar a série em belíssimas locações. A seguir, confira tudo o que os atores e a equipe têm compartilhado com os fãs no Instagram!