Dinâmica inédita no Brasil

O famoso formato do 'Flirty Dancing', ganhou nome novo no Brasil, mas já é conhecido mundialmente! Solteiros a procura de um grande amor são treinados por profissionais para a apresentação de uma coreografia no palco do programa com um possível crush. Sem nunca terem se visto antes, eles dançam juntos pela primeira vez na frente do público. Se eles vão sair do programa direto para um segundo encontro, é o mistério que paira no ar!

Reprodução/RECORD