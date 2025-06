Playlist!

E temos playlist do programa, acesse a trilha sonora por meio do QR Code e divirta-se! Com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Love & Dance estreia neste domingo (8), às 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

Divulgação/RECORD