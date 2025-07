Naldo e Moranguinho

Teve beijo estrelado no palco também! Naldo Benny e Ellen Cardoso arrebentaram em uma coreografia romântica no programa, e finalizaram com um beijo apaixonado! Eles foram o único casal de convidados da temporada, e é claro que não deixaram a oportunidade de brilharem no programa passar!

Reprodução/RECORD