Adriane Galisteu e Jesus Luz avaliam quem deu "match" no Love & Dance deste domingo (29) Candidatos vão trocar olhares embalados pelos hits de artistas como Diogo Nogueira, Luis Miguel, Michael Bublé e Iza; saiba mais Novidades|Do R7 27/06/2025 - 16h13 (Atualizado em 27/06/2025 - 16h56 )

Adriane Galisteu e Jesus Luz se juntam a Marisa Orth para avaliar os candidatos que sobem ao palco em mais uma noite de performances que celebram o amor e a dança Edu Moraes/RECORD

Um novo episódio do Love & Dance vai ao ar neste domingo (29) com uma mistura arrebatadora de romance, ritmo variados e convidados especiais. A apresentadora Adriane Galisteu e o ator Jesus Luz se juntam a Marisa Orth para avaliar os candidatos que sobem ao palco em mais uma noite de performances que celebram o amor e a dança.

Sob o comando de Rafa Brites e Felipe Andreoli, o programa promete momentos inesquecíveis embalados por uma trilha sonora bem eclética. Os participantes irão se apresentar ao som de vários hits poderosos.

Entre eles, estão alguns como: Pé na Areia, de Diogo Nogueira, trazendo o balanço e a leveza dos amores de verão; La Barca, com Luis Miguel, no tom dramático e nostálgico dos romances intensos; Everything, de Michael Bublé, para aqueles que vivem o amor em cada detalhe; e a impactante I Put a Spell on You, de Nina Simone, na poderosa voz de Iza, traduzindo uma paixão arrebatadora.

Entre passos, olhares e torcidas para o tão esperado match, o público acompanha o desafio dos candidatos em mostrar sintonia não só na dança, mas na emoção que cada apresentação carrega. Os comentários de Galisteu e Jesus Luz prometem dar um tempero extra ao episódio, que já conta com a sensibilidade e o bom humor de Marisa Orth.

‌



O Love&Dance, com exibição aos domingos, a partir das 18h15, é apresentado pelo casal Rafa Brites e Felipe Andreoli, produzido pela Teleimage, com direção-geral de Marcelo Amiky e direção artística de Cesar Barreto.

