Casalzão! Confira momentos fofos de Celso e Ana Zucatelli O apresentador do Hoje em Dia é um dos convidados especiais do Love & Dance deste domingo (6) Novidades|Do R7 05/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O casal adora compartilhar vídeos divertidos nas redes Reprodução/Instagram

Há 32 anos juntinhos, Celso e Ana Zucatelli esbanjam amor por onde passam! Neste domingo (6), o apresentador do Hoje em Dia vai marcar presença no júri do Love & Dance, e para já entrar no clima do dating show, que tal rever momentos fofos do casal nas redes sociais?

Celso e Ana se conheceram na faculdade e por lá iniciaram uma linda história de amor. Para comemorar o Dia dos Namorados desse ano, o apresentador publicou uma foto da formatura deles, com direito a declaração de amor: “Eu e minha namorada, há 32 anos. Tudo começou lá na faculdade de jornalismo e assim seguimos, curtindo a vida! Te amo!”

Se liga:

Eles adoram compartilhar vídeos bem-humorados na internet, sempre divertindo os fãs nas redes sociais. Neste post, Ana aparece segurando a Nanica, mas a família ainda conta com o Hambúrguer, a Paçoca, a Mandioca e o Cafezinho.

Se liga:

Com anos de relacionamento, eles adoram fazer piada um com o outro, e se divertem gravando as reações para publicar na internet! A Ana fez o maridão gargalhar com essa tirada genial!

‌



Olha só:

Será que os solteiros vão encontrar um amor tão lindo quanto o deles? Não perca a participação do apresentador no episódio deste domingo (6)!

Com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Love & Dance vai ao ar aos domingos, a partir das 18h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

‌



Diversão! Relembre as falas mais engraçadas do quarto episódio do Love & Dance

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Preparados para relembrarem o show de canetadas do quarto episódio de Love & Dance? Apresentadores, convidados e participantes brilharam nas pérolas e piadas. Se liga!