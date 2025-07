Dê match com a playlist do Love & Dance e divirta-se no final de semana O programa vai dar uma pausa na programação devido ao Brasileirão Novidades|Do R7 13/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/07/2025 - 02h00 ) twitter

Você gosta da trilha sonora do programa? Antonio Chahestian/RECORD

Não vai ter Love & Dance na tela da RECORD neste domingo (13), mas é por um bom motivo! O amor na dança vai dar lugar ao amor pelo futebol com a exibição do retorno do Brasileirão. E para você não ficar com saudades do dating show, preparamos uma playlist especial para curtir o domingão!

Aproveite a trilha sonora relembrando as danças:

1- Meu Pedaço de Pecado, do João Gomes

2- Ainda Bem, de Marisa Monte

3- Ain’t No Mountain High Enough, de Marvin Gaye e Tammi Terrell

4- Can’t Take My Eyes Off You, do Frankie Valli

5- Nosso Primeiro Beijo, da Gloria Groove

6- I Put A Spell On You, de Iza

7- Eu Só Quero Um Xodó, do Dominguinhos

Com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Love & Dance vai ao ar aos domingos, a partir das 18h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

