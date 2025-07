Yumi e Walter

No terceiro episódio, rolou um único casal! Yumi dançou com dois pretendentes cheios de charme, mas sentiu as borboletas no estômago com Walter. Ela disse que se arrepiou com o toque do professor de dança, e não teve dúvidas da escolha. Eles deram match e saíram do programa com reservas marcadas no restaurante Oripi, do convidado do episódio, Joaquim Lopes

Reprodução/RECORD