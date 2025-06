Ivone dos Santos e Antônio de Andrade

O romantismo invadiu o programa quando esses participantes dançaram 'Fly Me To The Moon', de Frank Sinatra! Ivone encantou com o carisma e garantiu: "Me considero bonita e não me troco por uma jovem". Antônio também canetou: "Você envelhece se quiser!" O match não aconteceu, mas a plateia caiu de amores pelos dois

Reprodução/RECORD