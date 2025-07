Isabella e Luíz

Quando a plateia já estava extasiada com o clima de romance, veio mais um match para a conta! A fisioterapeuta Isabella Ramos, de 24 anos, e o ator Luíz Fernando, de 31, performaram uma coreografia perfeita ao som de 'A Sky Full Of Stars', do Coldplay. Eles encaixaram perfeitamente um no outro, e a química explodiu no palco. Olha como eles estavam felizes!

Reprodução/RECORD