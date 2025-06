Yumi e Walter

A fisioterapeuta Vanessa Yumi, de 39 anos, e o professor de dança Walter Luccas, de 40, vieram para reviver a fé no amor dos apresentadores e convidados do programa. Ela contou que viveu um relacionamento narcisista, e procurava um amor leve, que não podasse sua liberdade. Yumi recebeu Rafa Brites de surpresa durante os ensaios, e pôde assistir às tentativas de pirueta da apresentadora. No palco, ela se encantou por Walter e o match veio! Para melhorar, o segundo encontro foi marcado no restaurante de Joaquim Lopes

Reprodução/RECORD