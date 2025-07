Divando!

Kauane gabaritou todas as pérolas em sua participação no programa! Ela chegou já avisando que não era boa dançarina: "Quando vou para bar, essas coisas, danço no modo espanta macho!". A recrutadora ainda pediu ajuda para 'desencalhar' de uma forma nada convencional ao programa: "Love & Dance, me socorre!" E finalizou com essa canetada após a dança com Pedro: "Me perdi no brilho do olho dele".

