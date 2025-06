Julianna Rodrigues e Diego Arevalo

Sabe amor à primeira vista? Rolou no palco com a gestora de pessoas e o promotor de eventos! Eles têm tudo a ver: gostam de se exercitar, são animados e querem construir uma família. O match veio com 'Pé na Areia', música de Diogo Nogueira, mesmo com uma escorregada no meio da coreografia. Segundo Ju, teve motivo: "A queda que tive por ele não deu para disfarçar"

Reprodução/RECORD